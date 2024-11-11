В Государственном департаменте США хотят устранить «чрезмерно зарвавшегося» Владимира Зеленского и для этого прорабатывают проведение выборов на Украине. Об этом сообщили в Службе внешней разведки Российской Федерации.

В СВР РФ отметили, что Вашингтон планирует вбросить идею о голосовании в следующем году через подконтрольные структуры в Киеве. При этом выдвижение кандидатов будет согласовываться с Госдепом.

Также в США обсуждается идея создания проамериканской партии, которая войдет в состав Верховной рады. Она якобы должна стать «важным элементом системы сдержек» для украинского президента.

Напомним, ранее в СВР сообщали, что Вашингтон прорабатывает варианты замены Владимира Зеленского. По данным разведки, растет недовольство американских властей украинским руководителем.

В США считают, что замена лидера киевского режима ускорит переговоры с Россией. В качестве альтернативы рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков*.

* Арсен Аваков внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.