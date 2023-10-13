Путин заявил, что не удивится продаже украинцами оружия в Россию

Владимир Путин заявил, что есть данные о продажах Украиной вооружений, в том числе на Ближний Восток.

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Украинцы вполне могут продавать оружие в Россию. Президент РФ Владимир Путин не сомневается, что на Украине происходит утечка оружия - Кремль располагает подтвержденными фактами подобной незаконной продажи.

«Есть данные о продажах вооружения Украиной, в том числе на Ближний Восток, но то, что это делается на уровне руководства, сомневаюсь», - сказал президент.

Российский лидер отметил высокий уровень коррупции на Украине и рассказал, как устроен черный рынок. По словам Путина, сейчас много желающих купить вооружения, а на Украине много желающих их продать.

«На Украине продают все что угодно, все, что можно продать», - добавил президент.

Ранее стало известно, что Госдеп США заморозил контрактные проекты по оказанию военной помощи киевскому режиму. По словам руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера, это решение связано с отсутствием долгосрочного финансирования.