Путин заявил, что не удивится продаже украинцами оружия в Россию
Украинцы вполне могут продавать оружие в Россию. Президент РФ Владимир Путин не сомневается, что на Украине происходит утечка оружия - Кремль располагает подтвержденными фактами подобной незаконной продажи.
«Есть данные о продажах вооружения Украиной, в том числе на Ближний Восток, но то, что это делается на уровне руководства, сомневаюсь», - сказал президент.
Российский лидер отметил высокий уровень коррупции на Украине и рассказал, как устроен черный рынок. По словам Путина, сейчас много желающих купить вооружения, а на Украине много желающих их продать.
«На Украине продают все что угодно, все, что можно продать», - добавил президент.
Ранее стало известно, что Госдеп США заморозил контрактные проекты по оказанию военной помощи киевскому режиму. По словам руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера, это решение связано с отсутствием долгосрочного финансирования.