Американский эксперт назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

К авиакатастрофе, которая на днях произошла в США, могла привести ошибка экипажа вертолета. Такое предположение в беседе с телеканалом «Звезда» высказал специалист по безопасности полетов Хуан Браун.

По словам эксперта, диспетчер авиагавани мог притормозить военное воздушное судно до его приближения к посадочной полосе. Однако соответствующие полномочия он передал пилоту вертолета.

«Значит ответственность за сохранение дистанции лежала на экипаже вертолета. Хотелось бы понять не вышло ли так, что пилот следил за другим самолетом, не тем, в который врезались, потому что, на мой взгляд, пилот вертолета вообще не видел самолета до столкновения», - отметил Хуан Браун.

Сейчас в США ведется расследование крупнейшей за последние годы авиакатастрофы в стране. В данный момент изучаются бортовые самописцы пассажирского самолета и военного вертолета, столкнувшихся возле Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана.

Ранее со дна реки Потомак, в которую упали воздушные судна, спасатели подняли тела 41 человека. 28 погибших уже опознаны. Среди жертв есть и наши соотечественники.