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Оперный певец Абдразаков стал лауреатом премии имени Шостаковича

Торжественное вручение премии прошло в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве.
Сергей Лебедев 2025-02-10 09:37:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Оперный певец и заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков стал лауреатом премии имени Дмитрия Шостаковича. Учредителем награды является Международный благотворительный фонд Юрия Башмета.

Ранее лауреатами премии становились народные артисты РФ Валерий Гергиев, Денис Мацуев и другие. Традиционно лауреат выступил с концертом.

«То, что мы делаем, мы делаем ради вас, ради нашей любимой публики. Эти произведения я выбрал, потому что это, во-первых, наша русская классика, во-вторых, это произведения, которые исполняются не так часто», - отметил Ильдар Абдразаков.

Произведения Дмитрия Шостаковича вспомнили и еще в одном контексте. С романсом из сюиты композитора на стихи Микеланджело Ильдар Абдразаков и Юрий Башмет когда-то впервые оказались на одной сцене. С тех пор оперного певца и дирижера связывает крепкая дружба.

Напомним, в июне прошлого года российский президент Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий в области литературы и искусства. Одним из лауреатов стал Ильдар Абдразаков.

#в стране и мире #премия #искусство #фонд #Ильдар Абдразаков #Дмитрий Шостакович
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