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Житель Красноармейска заявил европейскому СМИ, что в городе все русские

Мужчина рассказал, что в городе нет украинцев.
Сергей Лебедев 2025-02-10 08:38:09
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Житель находящегося под контролем украинских боевиков города Красноармейск в Донецкой Народной Республике удивил западных журналистов. В беседе с корреспондентом Euronews мужчина заявил, что в населенном пункте нет украинцев.

«Они (бойцы ВС РФ. - Прим. ред.) такие же русские, как и здесь. Тут нет украинцев, русские все», - сказал он, отвечая на вопрос, не боится ли он прихода Российской армии.

Напомним, сейчас наши войска активно продвигаются в сторону Красноармейска. Оттуда путь лежит к полному освобождению Донбасса.

Ранее военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали о том, как выбивали националистов из Тимофеевки.

#в стране и мире #ВС РФ #ДНР #ВСУ #красноармейск #русские
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