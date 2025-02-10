Житель находящегося под контролем украинских боевиков города Красноармейск в Донецкой Народной Республике удивил западных журналистов. В беседе с корреспондентом Euronews мужчина заявил, что в населенном пункте нет украинцев.

«Они (бойцы ВС РФ. - Прим. ред.) такие же русские, как и здесь. Тут нет украинцев, русские все», - сказал он, отвечая на вопрос, не боится ли он прихода Российской армии.

Напомним, сейчас наши войска активно продвигаются в сторону Красноармейска. Оттуда путь лежит к полному освобождению Донбасса.

Ранее военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали о том, как выбивали националистов из Тимофеевки.