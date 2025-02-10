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Ученые зафиксировали рост продолжительности светового дня на Земле

По данным исследования, световой день на Земле стал медленнее не только за счет того, что планета стала медленнее вращаться вокруг своей оси, но и, предположительно, из-за штормов и таяния ледников.
Глеб Владовский 2025-02-10 08:23:11
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress

Ученые зафиксировали увеличение продолжительности светового дня на Земле. Соответствующий материал опубликованном в журнале Phys.

Отмечается, что точную причину изменений продолжительности светового дня выявить невозможно. В настоящее время существует версия, что эти аномалии связаны со штормами и таянием ледников.

Согласно исследованию, несмотря на то, что теоретическое время составляет 24 часа, на самом деле оно регулярно меняется. То есть, с научной точки зрения, случаи, когда сутки длятся ровно 86 400 секунд, бывают редко.

Как сообщает издание, аномалии с изменением продолжительности светового дня могут повлиять не только на климат, но и на точные приборы.

#в стране и мире #Земля #исследование #световой день
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