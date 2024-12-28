CNN: ученые боятся катастрофы из-за космического мусора на орбите Земли

Количество космического мусора вокруг Земли стремительно растет, что может повлечь за собой катастрофические события. Об этом заявил профессор Аризонского университета Вишну Редди в интервью с CNN.

По его словам, ученых беспокоит так называемый синдрома Кесслера — теоретический процесс, который приведет к полной непригодности околоземного пространства для спутников.

Эффект Кесслера предполагает, что столкновение даже двух крупных орбитальных спутников приведет к образованию тысяч и миллионов осколков, которые разлетятся во всех направлениях, поражая другие спутники и создавая новые осколки.

Профессор отметил, что число запущенных в космос объектов за последние годы увеличилось в геометрической прогрессии.

В настоящее время на околоземной орбите находится около 35 тысяч мусорных фрагментов. Убрать их оттуда пока не представляется возможным - «чистка» будет стоить невероятно дорого.

Также на орбите находится 2,5 тысячи спутников для обеспечения связи для сети Starlink Илона Маска. Они угрожают планете не только мусором, но и могут повредить земную ионосферу.