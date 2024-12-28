МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CNN: ученые боятся катастрофы из-за космического мусора на орбите Земли

Ученых беспокоит синдрома Кесслера — теоретический процесс, который приведет к полной непригодности околоземного пространства для спутников. 
Ирина Егорова 2024-12-28 04:10:49
© Фото: Roscosmos, Global Look Press

Количество космического мусора вокруг Земли стремительно растет, что может повлечь за собой катастрофические события. Об этом заявил профессор Аризонского университета Вишну Редди в интервью с CNN.

По его словам, ученых беспокоит так называемый синдрома Кесслера — теоретический процесс, который приведет к полной непригодности околоземного пространства для спутников. 

Эффект Кесслера предполагает, что столкновение даже двух крупных орбитальных спутников приведет к образованию тысяч и миллионов осколков, которые разлетятся во всех направлениях, поражая другие спутники и создавая новые осколки. 

Профессор отметил, что число запущенных в космос объектов за последние годы увеличилось в геометрической прогрессии.

В настоящее время на околоземной орбите находится около 35 тысяч мусорных фрагментов. Убрать их оттуда пока не представляется возможным - «чистка» будет стоить невероятно дорого.

Также на орбите находится 2,5 тысячи спутников для обеспечения связи для сети Starlink Илона Маска. Они угрожают планете не только мусором, но и могут повредить земную ионосферу.

#космос #Катастрофа #Земля #спутники #ученые #орбита #опасность #мусор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 