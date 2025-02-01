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Из Сирии в Россию вернулись шесть семей с детьми

Одна из семей - муж и жена с восьмилетним сыном - приехали в Сирию к родственникам, но не смогли вернуться из-за прекращения авиасообщения.
2025-02-01 00:23:33
© Фото: Кристина Кормилицына РИА Новости

Шесть российских семей с детьми вернулись в РФ из Сирии на самолете Министерства обороны РФ. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«На борту прилетели шесть семей, в которых воспитываются восемь детей - самой маленькой девочке нет еще и года, самому старшему ребенку - 17 лет», - пишет она в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что всего этим бортом прилетели 16 граждан России. Одна из семей - муж и жена с восьмилетним сыном - приехали из Краснодара в Сирию к родственникам. Вернуться уже не смогли, так как авиасообщение между странами прекратилось.

Львова-Белова поблагодарила МО РФ, российское и сирийское посольства и сотрудников правоохранительных органов за содействие.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия будет помогать и оказывать «разноплановое содействие» Сирии и после смены власти. Он сказал об этом на заседании Совета Безопасности ООН.

#в стране и мире #сирия #дети #мария львова-белова
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