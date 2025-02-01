Из Сирии в Россию вернулись шесть семей с детьми

Шесть российских семей с детьми вернулись в РФ из Сирии на самолете Министерства обороны РФ. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«На борту прилетели шесть семей, в которых воспитываются восемь детей - самой маленькой девочке нет еще и года, самому старшему ребенку - 17 лет», - пишет она в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что всего этим бортом прилетели 16 граждан России. Одна из семей - муж и жена с восьмилетним сыном - приехали из Краснодара в Сирию к родственникам. Вернуться уже не смогли, так как авиасообщение между странами прекратилось.

Львова-Белова поблагодарила МО РФ, российское и сирийское посольства и сотрудников правоохранительных органов за содействие.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия будет помогать и оказывать «разноплановое содействие» Сирии и после смены власти. Он сказал об этом на заседании Совета Безопасности ООН.