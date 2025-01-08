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Небензя: Россия будет оказывать помощь Сирии и после смены власти

РФ будет помогать восстанавливать разрушенную инфраструктуру и поставлять гуманитарную помощь в Сирию.
Виктория Бокий 2025-01-08 19:55:13
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Россия будет оказывать «разноплановое содействие» Сирии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Постпредства РФ при ООН.

Дипломат подчеркнул, что РФ будет поддерживать Сирию через профильные международные агентства, поставляя гуманитарную помощь и помогая восстанавливать разрушенные в ходе конфликта объекты социальной инфраструктуры.

Небензя также упомянул, что будет оказано содействие в создании материальной базы для возвращения сирийских беженцев и временно перемещенных лиц.

#сирия #ООН #РФ #совет безопасности оон #василий небензя
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