Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до 15

Число пострадавших в результате столкновения лесовоза и пассажирского автобуса в Приморском крае выросло до 15 человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«В результате ДТП 15 человек доставили в Чугуевскую центральную районную больницу. Всех осмотрели врачи. Четыре человека госпитализированы. Один человек в крайне тяжелом состоянии», - цитирует заявление агентство.

Уточняется, что всем госпитализированным пациентам оказали помощь в полном объеме. Тех, кому госпитализация не потребовалась, направили на амбулаторное лечение.

Напомним, что утром, 10 февраля, в Чугуевском районе лесовоз столкнулся с маршрутным такси. Районная прокуратура организовала проверку по факту ДТП.