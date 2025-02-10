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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до 15

Ранее сообщалось, что в Чугуевском районе лесовоз столкнулся с маршруткой.
Глеб Владовский 2025-02-10 06:50:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Число пострадавших в результате столкновения лесовоза и пассажирского автобуса в Приморском крае выросло до 15 человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«В результате ДТП 15 человек доставили в Чугуевскую центральную районную больницу. Всех осмотрели врачи. Четыре человека госпитализированы. Один человек в крайне тяжелом состоянии», - цитирует заявление агентство.

Уточняется, что всем госпитализированным пациентам оказали помощь в полном объеме. Тех, кому госпитализация не потребовалась, направили на амбулаторное лечение.

Напомним, что утром, 10 февраля, в Чугуевском районе лесовоз столкнулся с маршрутным такси. Районная прокуратура организовала проверку по факту ДТП.

#в стране и мире #Приморский край #ДТП #маршрутка #лесовоз
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