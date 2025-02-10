В Приморье лесовоз врезался в пассажирский автобус на скользкой дороге

В Чугуевском районе Приморского края произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, 14 человек пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция МВД России по Приморскому краю.

«Госавтоинспекция: автоавария с участием лесовоза и маршрутного автобуса произошла в Чугуевском округе Приморья. По предварительной информации, в результате автопроисшествия пострадали 14 человек», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Как уточнила прокуратура Приморья, авария произошла 10 февраля в 9 утра по местному времени. Прицеп лесовоза занесло на повороте, и он столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту «Чугуевка-Заветное».

Районная прокуратура организовала проверку по факту ДТП, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Евгений Гусев. Пострадавших продолжают доставлять в больницу, сообщило ведомство.