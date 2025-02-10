В Хабаровском крае бродячие собаки едва не растерзали ребенка

В Хабаровском крае бездомные собаки едва не растерзали 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ.

«10 февраля 2025 года в соцмедиа опубликована информация о нападении собак без владельцев на 10-летнюю девочку в районе улицы Владивостокской в городе Николаевске-на-Амуре», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что ребенка госпитализировали в медучреждение, где ей оказывается первая помощь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (Халатность - Прим.ред.).

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Кроме того, оцениваются действия должностных лиц по обеспечению безопасности жителей населенного пункта от нападения бродячих животных.