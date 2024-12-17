Тигр едва не растерзал семью на базе отдыха в Хабаровском крае. Об этом инциденте рассказала жительница региона.

По словам женщины, она отдыхала с мужем и двумя детьми на территории заповедника. Все случилось, когда семья вышла на улицу из бани, чтобы дойти до чана с водой.

«Муж шел последним и вдруг страшно закричал, я обернулась», - поделилась в беседе с RT женщина.

Она в этот момент увидела «что-то большое и пушистое». Однако сперва женщина подумала, что это может быть собака.

После этого она и дети с криками запрыгнули в чан. Хищник сначала отпрыгнул в сторону, но через некоторое время снова решил приблизиться к сосуду.

«Мы видели его лоб, большая такая киса. Никаких травм у него не было», - рассказала собеседница телеканала.

На помощь прибежал владелец базы и отогнал животное. После того как он брызнул в тигра жидкостью из баллона, тот убежал в лес.

Сейчас местная прокуратура организовала проверку. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, каким образом на базе был организован отдых. Также заведено уголовное дело по факту нападения животного.