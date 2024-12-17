МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тигр едва не растерзал семью на базе отдыха в Хабаровском крае

Хищник напал на семью из Хабаровского края во время отдыха на базе, расположенной на территории местного заповедника.
Игнат Далакян 2024-12-17 15:48:28
© Фото: Patrick Pleul, ZB, Global Look Press

Тигр едва не растерзал семью на базе отдыха в Хабаровском крае. Об этом инциденте рассказала жительница региона.

По словам женщины, она отдыхала с мужем и двумя детьми на территории заповедника. Все случилось, когда семья вышла на улицу из бани, чтобы дойти до чана с водой.

«Муж шел последним и вдруг страшно закричал, я обернулась», - поделилась в беседе с RT женщина.

Она в этот момент увидела «что-то большое и пушистое». Однако сперва женщина подумала, что это может быть собака.

После этого она и дети с криками запрыгнули в чан. Хищник сначала отпрыгнул в сторону, но через некоторое время снова решил приблизиться к сосуду.

«Мы видели его лоб, большая такая киса. Никаких травм у него не было», - рассказала собеседница телеканала.

На помощь прибежал владелец базы и отогнал животное. После того как он брызнул в тигра жидкостью из баллона, тот убежал в лес.

Сейчас местная прокуратура организовала проверку. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, каким образом на базе был организован отдых. Также заведено уголовное дело по факту нападения животного.

#в стране и мире #тигр #Хабаровский край #нападение #Хищник
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 