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Расчет БПЛА за час уничтожил две «Бабы Яги» ВСУ в Курской области

Каждый из этих беспилотников может нести несколько мин в качестве боевой нагрузки.
2025-02-08 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет боевых беспилотных летательных аппаратов инженерного подразделения группировки войск «Север» успешно уничтожил два гексакоптера типа «Баба Яга» ВСУ в небе над приграничным районом Курской области. Кадры боевой работы «дроноводов» показало Минобороны России.

Военнослужащие группировки «Север» ведут постоянное наблюдение за воздушным пространством. Они выявляют и нейтрализуют вражеские дроны, оснащенные системами для сброса мин или выстрелов. В ходе одного из таких дежурств был замечен ударный гексакоптер «Баба Яга».

«Дрон завис над позициями нашей пехоты и собирался производить сброс. "Баба Яга" была затаранена», - рассказал военнослужащий с позывным «Закат».

Следом наши бойцы послали второй беспилотник, чтобы подтвердить уничтожение цели. В том же районе был обнаружен еще один такой же гексакоптер противника. Расчет БПЛА быстро среагировал, отправив еще один дрон на таран.

В результате этих действий ВСУ потеряли два тяжелых ударных дрона «Баба Яга» менее чем за час. Каждый из этих беспилотников оснащен базовой станцией управления и может нести несколько мин в качестве боевой нагрузки.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #Курская область #ВСУ #дроны #гексакоптер #Баба Яга #Группировка войск Север
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