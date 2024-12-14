Один человек погиб при стрельбе на военное базе США в Джорджии

Один человек погиб при стрельбе на американской военное базе Форт-Эйзенхауэр в Джорджии. О трагедии сообщил телеканал CBS.

«По словам властей, стрельба произошла в жилом доме, расположенном на базе», - сообщил телеканал.

Прибывшие на место инцидента полицейские задержали стрелка, его личность не раскрывается. Сейчас с ним работают следователи.

Информацию о жертве не разглашают по этическим причинам.

Отмечается, что база Форт-Эйзенхауэр является штаб-квартирой киберкомандования сухопутных войск США.