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Один человек погиб при стрельбе на военное базе США в Джорджии

По информации правоохранителей, подозреваемый открыл стрельбу в жилом доме на территории военной базы.
Ян Брацкий 2024-12-14 23:50:09
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, Global Look Press

Один человек погиб при стрельбе на американской военное базе Форт-Эйзенхауэр в Джорджии. О трагедии сообщил телеканал CBS.

«По словам властей, стрельба произошла в жилом доме, расположенном на базе», - сообщил телеканал.

Прибывшие на место инцидента полицейские задержали стрелка, его личность не раскрывается. Сейчас с ним работают следователи.

Информацию о жертве не разглашают по этическим причинам.

Отмечается, что база Форт-Эйзенхауэр является штаб-квартирой киберкомандования сухопутных войск США.

#стрельба #сша #военная база #полиция #Трагедия
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