Независимый артист: каким остался в памяти зрителей Олег Стриженов

Народному артисту Олегу Стриженову было достаточно одного взгляда, чтобы погрузить зрителя в душу каждого его героя.

«Я помню, как он смотрел на меня. Просто вот в процессе съемок, когда мы снимали нашу сцену. Помню, как он смотрел, я помню его глаза. Помню, как он оценивал не только как героиню, но и как партнершу. У меня было такое ощущение», - поделилась заслуженная артистка России Надежда Бутырцева.

Его называли главным романтическим героем советского кино. И, конечно, завидовали его партнершам. В знаменитой сцене встречи супругов Волконских в «Звезде пленительного счастья» он снова все сыграл без лишних слов.

Любовь зрителя он завоевал стремительно, в духе своего героя, итальянского революционера Овода, роль которого считается одной из центральных в его карьере.

Эту первую главную роль в кино Стриженов ждал три года. Режиссер все никак не утверждал молодого, никому неизвестного актера. Чтобы оказаться на этой киношной кухне Стриженов несколько месяцев жил на два города: в будни работал на «Ленфильме», а на выходные уезжал в Талин - играть в спектаклях. Зато потом условия всегда диктовал он сам.

«Если, допустим, режиссер заблужденно говорил Олегу Александровичу "тише громче дальше ближе быстрее медленнее", то, конечно, он взрывался, потому что это для него были не творческие аргументы. Он понимал все всегда гораздо глубже и, еще раз повторю, исчерпывающе по материалу», - рассказал заслуженный артист России Борис Галкин.

Как и его героев, актера отличали своенравие и стремление к совершенству. В фильме «Неподсуден» он согласился петь только после того, как его голос одобрил сам Марк Бернес.

А для съемок в «Мексиканце» он резко набрал вес и научился боксировать.

Кинолента «Сорок первый» принесла Олегу Стриженову мировую славу, ему в роли красавца-белогвардейца рукоплескал Каннский кинофестиваль, а на Родине, пожалуй, впервые посмотрели на белого офицера с состраданием.

Его нарекли нашим Алленом Деллоном и пророчили голливудское будущее. Хотя сам он этого страшно не любил, как и любую фальшь в кадре и в жизни. Олег Стриженов не заигрывал с властью и даже мог пойти ей наперекор. Когда ему позвонила Екатерина Фурцева с предложением сыграть Андрея Болконского в «Войне и мире», он принял ее за сумасшедшую поклонницу и бросил трубку.

«Он был, может быть, самым независимым артистом в общем то профессии зависимой - актерской. Но он всегда оставался автором своего образа, с каким бы режиссером ни работал», - сказал народный артист РСФСР Сергей Никоненко.

После такого скандала появляться на больших экранах Стриженов стал реже. В 1966 году Стриженов стал актером МХАТа, где прослужил 10 лет. А потом вдруг с азартом согласился на инвалидное кресло и роль вздорного старика.

«Посчастливилось сниматься с ним вместе в картине. Это было еще только мое начало в кино 1998 год. «Вместо меня» картина называлась, и это было счастье, конечно же, сниматься с самим Олегом Стриженовыми. Для меня это история нашего кино, история которую мы никогда не забудем. Светлая память Олег Александрович», - вспомнил народный артист России Сергей Безруков.

Стриженов редко давал интервью, держался вдали от публичной жизни, а в последние десятилетия почти полностью ушел из профессии. В минувшую пятницу его госпитализировали с инфарктом головного мозга. В воскресенье вечером сердце народного артиста перестало биться.