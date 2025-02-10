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Лавров: РФ добьется признания геноцидом преступлений фашистов против СССР

Президент РФ Путин поставил задачу признать преступления немецких фашистов и пособников Гитлера геноцидом советского народа, и МИД намерен этого добиться.
Марина Крижановская 2025-02-10 21:55:17
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress

Российская сторона продолжит добиваться признания геноцидом совершенных немецкими захватчиками в отношении народов Советского Союза преступлений.

С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров по случаю Дня дипломатического работника. Он напомнил, что в этом году - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и одной из обязанностей является задача по сохранению исторической памяти.

«Наш святой долг перед поколением героев-освободителей Киева и Одессы, Берлина и Праги - сохранить историческую память о Великой Победе, бескомпромиссно бороться с проводниками неонацистской идеологии и фальсификаторами истории», - подчеркнул министр иностранных дел России.

Кроме того, важнейшим является поручение президента Владимира Путина по признанию геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских нацистов и их пособников.

Немногим ранее Сергей Лавров заявил, что МИД России будет развивать сотрудничество со странами Евразии, Африки, Латинской Америки.

Высокопоставленный дипломат отметил, что его ведомство поспособствует упрочению многополярности и развитию взаимодействия между государствами вне зависимости от влияния западного меньшинства.

#в стране и мире #Сергей Лавров #МИД РФ #нацисты #преступления нацизма #80-летие победы в Великой Отечественной войне
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