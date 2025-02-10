Российская сторона продолжит добиваться признания геноцидом совершенных немецкими захватчиками в отношении народов Советского Союза преступлений.
С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров по случаю Дня дипломатического работника. Он напомнил, что в этом году - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и одной из обязанностей является задача по сохранению исторической памяти.
«Наш святой долг перед поколением героев-освободителей Киева и Одессы, Берлина и Праги - сохранить историческую память о Великой Победе, бескомпромиссно бороться с проводниками неонацистской идеологии и фальсификаторами истории», - подчеркнул министр иностранных дел России.
Кроме того, важнейшим является поручение президента Владимира Путина по признанию геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских нацистов и их пособников.
Немногим ранее Сергей Лавров заявил, что МИД России будет развивать сотрудничество со странами Евразии, Африки, Латинской Америки.
Высокопоставленный дипломат отметил, что его ведомство поспособствует упрочению многополярности и развитию взаимодействия между государствами вне зависимости от влияния западного меньшинства.
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