Лавров: РФ добьется признания геноцидом преступлений фашистов против СССР

Российская сторона продолжит добиваться признания геноцидом совершенных немецкими захватчиками в отношении народов Советского Союза преступлений.

С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров по случаю Дня дипломатического работника. Он напомнил, что в этом году - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и одной из обязанностей является задача по сохранению исторической памяти.

«Наш святой долг перед поколением героев-освободителей Киева и Одессы, Берлина и Праги - сохранить историческую память о Великой Победе, бескомпромиссно бороться с проводниками неонацистской идеологии и фальсификаторами истории», - подчеркнул министр иностранных дел России.

Кроме того, важнейшим является поручение президента Владимира Путина по признанию геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских нацистов и их пособников.

Немногим ранее Сергей Лавров заявил, что МИД России будет развивать сотрудничество со странами Евразии, Африки, Латинской Америки.

Высокопоставленный дипломат отметил, что его ведомство поспособствует упрочению многополярности и развитию взаимодействия между государствами вне зависимости от влияния западного меньшинства.