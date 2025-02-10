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Лавров заверил, что МИД будет делать все для защиты интересов России

По словам министра иностранных дел РФ, МИД будет развивать сотрудничество со странами Евразии, Африки и Латинской Америки, а также развивать международное взаимодействие, неподвластное влиянию Запада.
Анастасия Бобылева 2025-02-10 01:24:22
© Фото: © Shatokhina Natalia news.ru Global Look Press

Министерство иностранных дел РФ сделает все необходимое для защиты интересов России, в том числе продолжит наращивать сотрудничество со «здравомыслящими партнерами». Об этом заявил глава дипломатического ведомства Сергей Лавров.

«Мы будем и далее делать все от нас зависящее и необходимое для защиты национальных интересов в контексте внешнеполитического сопровождения специальной военной операции и создания безопасных, наиболее благоприятных условий развития страны и повышения благосостояния наших граждан», - сообщил он.

По словам Лаврова, МИД будет развивать сотрудничество с мировым большинством - странами Евразии, Африки, Латинской Америки. Дипломат отметил, что министерство поспособствует упрочению многополярности и развитию международного взаимодействия, независимого от влияния западного меньшинства.

Министр подчеркнул, что для решения этих задач нужно будет мобилизовать силы, постоянно двигаться вперед и развиваться профессионально. Также, по его мнению, для осуществления задуманного потребуется психологическая устойчивость.

Ранее Сергей Лавров указал на то, что концепция «Америка прежде всего», к которой хотят перейти США, созвучно с лозунгом гитлеровского периода «Германия прежде всего». Он заявил, что это сходство вызывает тревогу.

#Россия #в стране и мире #Сергей Лавров #мид
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