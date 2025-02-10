Экспертный совет по развитию мер поддержки ОПК признан самым эффективным в 2024 году

Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки ОПК признан самой эффективной экспертной площадкой при Комитете Госдумы по промышленности и торговле по итогам 2024 года. Высокую оценку, озвученную на совместном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, Экспертный совет получил за инициативы, предложения и системные решения для развития оборонно-промышленного комплекса, укрепления технологического суверенитета и обеспечения экономической безопасности страны. Главой Совета с момента его основания является Петр Фрадков, председатель ПСБ.

В течение 2024 года Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК вел масштабную работу по систематизации и выработке решений актуальных вопросов, направленных на развитие отрасли. Результатом стали адресные инициативы по повышению финансовой устойчивости организаций, которые были поддержаны на самом высоком уровне.

Петр Фрадков в рамках заседания рассказал про новые инициативы по мерам поддержки ОПК и отметил факторы, которые определяют финансовую стабильность комплекса и имеют первостепенное значение в контексте задач промышленности на 2025 год.

«Для обеспечения финансовой устойчивости в текущем году предприятиям оборонно-промышленного комплекса необходимо создавать устойчивые и диверсифицированные источники выручки и задействовать различные инструменты фондового рынка, в том числе сбережения граждан для финансирования значимых проектов российской промышленности. Потенциал фондового рынка пока полностью не использован, и это наша точка роста. На прошедшем в феврале заседании Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки при Комитете Госдумы по промышленности и торговле мы уже предложили новые инициативы в этом направлении», - рассказал Петр Фрадков.

Глава ПСБ отметил важность использования потенциала фондового рынка и новых инструментов, в том числе цифровых финансовых активов. Он подчеркнул, что ресурсы фондового рынка целесообразно использовать и при решении различных насущных задач комплекса, в том числе для повышения кадрового потенциала. Так, в рамках работы Экспертного совета впервые к проработке был предложен инструмент накопительной программы для сотрудников оборонно-промышленного комплекса с использованием облигаций, акций предприятий ОПК.

«Мы обсуждаем новый инструмент, когда определенной категории работников начисляется фиксированная сумма целевых средств, которую можно потратить на покупку жилья при наступлении определенных событий, таких как выслуга, стаж, достижения. До этого времени средства будут "работать" на фондовом рынке, с целевой и контролируемой доходностью. Это рабочий механизм, вижу здесь потенциал», - резюмировал Петр Фрадков.

Ранее в ПСБ рассказали о связи ОПК и гражданского сектора. Оборонная промышленность делает все возможное, чтобы обеспечить России технологический суверенитет в гражданском секторе экономики - преодолевает разрывы, возникшие после ухода зарубежных компаний, создает отечественные аналоги и замещает продукцию, необходимую государству.