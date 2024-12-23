От РЭБ до медтехники: в ПСБ рассказали о связи ОПК и гражданского сектора

Для достижения технологического суверенитета российской промышленности требуются масштабные научные исследования и опытно-конструкторские работы. В последние два года предприятия оборонного комплекса доказали, что способны проводить их быстро и качественно. В короткий срок было создано свыше ста образцов перспективных вооружений и военной техники. И не только. Оборонная промышленность делает все возможное, чтобы обеспечить России технологический суверенитет и в гражданском секторе экономики: преодолевает разрывы, возникшие после ухода зарубежных компаний, создает отечественные аналоги и замещает продукцию, необходимую государству.

«Оборонно-промышленный комплекс является ядром российской экономики - это мощнейшие производственные площади, которые были подвергнуты глубокой модернизации, это наукоемкие технологии, и в первую очередь мы, конечно, говорим про человеческий капитал, про тех людей, которые эту работу выполняют. Вся эта накопленная компетенция и будет тем импульсом, который необходим для развития продукции гражданского назначения», - пояснил старший вице-президент, директор департамента финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса ПСБ Сергей Добрин.

Возможностей для взаимодействия оборонки и гражданского сектора очень много. К примеру, в нацпроекте «Здравоохранение» ПСБ принимает активное участие в развитии санитарной авиации — общий объем финансирования превысит 22 миллиарда рублей. Но результаты ощутимы уже сейчас. Всего за два года Национальная служба санитарной авиации Госкорпорации Ростех пополнилась 57 современными вертолетами Казанского завода холдинга «Вертолеты России». Это позволило расширить полетную зону на 54 региона, включая отдаленные районы со сложными природными условиями, и спасти жизнь тысячам пациентов.

«Достаточно большой рывок был сделан и в производстве медицинского оборудования. И наши медики, насколько я знаю, рассчитывают, что в рамках реализации национального проекта, связанного со здоровьем людей, до 50% потребностей будет удовлетворяться отечественными предприятиями. Ну, в значительной мере, это те же предприятия оборонно-промышленного комплекса», - сказал главный экономист ВЭБ.рф Андрей Клепач.

Одно из них - концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех. Это крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли, который разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы и авионику для летательных аппаратов всех видов. Но он выпускает также и широкую линейку медтехники: аппараты искусственной вентиляции легких, неонатальный аппарат HIFU-терапии для лечения опухолей, приборы для диагностики и лечения болезней глаз, а также медицинскую технику для реабилитации.

«Ни одно сложное изделие, ни одна техника не возникает сама. Везде за этим стоит огромный человеческий труд, коллективы разработчиков, программистов. И вот наша важная задача и цель – это формирование новых продуктовых команд, команд разработчиков, инженеров, схемотехников, разработчиков софта и прочее, которые могут такие приборы создавать. И у нас одна из наших целей — это вырастить в стране поколение вот таких вот инженерных кадров для того, чтобы в будущем медицинская отрасль приборостроения у нас только развивалась», - рассказал заместитель гендиректора по развитию гражданской продукции КРЭТ Госкорпорации Ростех Алексей Мельников.

Оборонные предприятия помогают обеспечить технологический суверенитет и в других отраслях. Настоящим прорывом стал двигатель ПД-8, которым будет оснащаться импортозамещенный региональный лайнер SSJ100.

«Сухой Суперджет, он практически на 70% раньше состоял из импортных комплектующих. Сейчас подготовленная, русифицированная кабина, авионика. Решаются другие задачи. Идут испытания двигателя, который должен заменить, франко-российский двигатель, который использовался раньше», - добавил Андрей Клепач.

У Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, которая производит двигатели для Суперджета, есть еще одна немаловажная специализация —оборудование для энергетического комплекса.

«Мы осуществляем программу обеспечения и двигателями, и полнокомплектными агрегатами для российского ТЭК. Она реализуется как в области поставки, как газоперекачивающих агрегатов, так и газотурбинных электростанций для нужд энергетики. Полный цикл от проектирования, разработки, производства, соответственно, поставки и ввода в эксплуатацию и потом послепродажного обслуживания агрегатов, которые мы поставляем в нашей линейке от 2,5 до 118 МВт», - объяснил генеральный директор ООО «ОДК Инжиниринг» Объединенной двигателестроительной корпорации Госкопорации Ростех Андрей Воробьев.

Во многом эти успехи оборонной промышленности стали возможны благодаря значительному росту объемов инвестиций.

«“Промсвязьбанк” участвует в них по крайней мере в двух аспектах. Первое - это отработка той воронки проектов, которые попадают в наш периметр, мы рассматриваем проекты на всех этапах, включая научно-исследовательские работы. То есть самые венчурные проекты. И второй аспект - это собственно финансирование: кого-то мы кредитуем по стандартной банковской логике, к кому-то мы относимся с более, скажем так, соинвесторской позицией», - рассказал старший вице-президент, директор департамента финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса ПСБ Сергей Добрин.

Также банк активно участвует в работе Правительственной комиссии по импортозамещению. Ее экспертный совет подготовил ряд системных предложений по государственной промышленной политике.

Ежегодно банк с компанией «Иннопрактика» проводит независимое комплексное исследование уровня диверсификации российских оборонных компаний «Лидерство на гражданских рынках».

«В этом году мы проводим шестой рейтинг лидерства на гражданских рынках лучших практик, которые показывают, как военные и оборонные мощности могут участвовать в выпуске продукции гражданского назначения. Повторюсь, это уже шестой рейтинг, и он показал собственно те отрасли, которые являются наиболее интересными для производства продукции гражданского назначения. Это, конечно же, авиастроение, вертолетостроение, спутникостроение беспилотные авиационные системы и микроэлектроника», - добавил Добрин.

На основе этого исследования разрабатываются меры поддержки оборонных предприятий. Во многом благодаря нему около четверти участников рейтинга увеличили свои инвестиции в гражданские проекты более чем на 20%. С каждым годом в ТОП «Лидерства на гражданских рынках» попадают успешные проекты все большего числа компаний.