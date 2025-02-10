Набиуллину признали на Западе одной из лучших в мире глав ЦБ

Российская экономика выросла во многом благодаря главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом пишет Радио Sputnik, ссылаясь на Bloomberg. Издание считает, что она является одним из лучших в мире руководителей Центробанка.

«Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, экономика (Российской Федерации. - Прим. ред.) выросла (в том числе. - Прим. ред.) благодаря одной из лучших в мире глав Центрального банка», - считает колумнист информагентства.

Помимо этого, автор статьи указал на удивившую многих стойкость Российской Федерации перед огромным количеством санкций Запада, а также изъятием активов.

Ранее о том, что российская экономика справилась с санкциями, говорил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, ВВП страны достиг рекордных показателей в 200 триллионов рублей. Глава правительства добавил, что за прошлый год внутренний валовой продукт вырос на 4,1%.