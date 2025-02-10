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Набиуллину признали на Западе одной из лучших в мире глав ЦБ

На Западе заявили, что российская экономика выросла во многом благодаря главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.
Игнат Далакян 2025-02-10 18:29:41
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Российская экономика выросла во многом благодаря главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом пишет Радио Sputnik, ссылаясь на Bloomberg. Издание считает, что она является одним из лучших в мире руководителей Центробанка.

«Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, экономика (Российской Федерации. - Прим. ред.) выросла (в том числе. - Прим. ред.) благодаря одной из лучших в мире глав Центрального банка», - считает колумнист информагентства.

Помимо этого, автор статьи указал на удивившую многих стойкость Российской Федерации перед огромным количеством санкций Запада, а также изъятием активов.

Ранее о том, что российская экономика справилась с санкциями, говорил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, ВВП страны достиг рекордных показателей в 200 триллионов рублей. Глава правительства добавил, что за прошлый год внутренний валовой продукт вырос на 4,1%.

#Экономика #в стране и мире #Запад #Эльвира Набиуллина #Центробанк
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