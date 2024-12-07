Украинские беженцы в Словакии с 1 марта лишатся финансовой поддержки

В Словакии с 1 марта сокращается финансовая помощь прибывающим с Украины беженцам. Речь идет о пособии на оплату жилья. Теперь украинцы смогут получать финансирование своего проживания только в течение 60 дней вместо 120, как это происходит сейчас.

Соответствующие поправки к закону о проживании иностранцев, который меняет и закон о предоставлении убежища, подписал президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини, о чем сообщило местное издание TERAZ.

«Вновь прибывшие эмигранты из Украины смогут находиться в центре убежища 60 дней вместо 120 дней. Пособие на размещение мигранта может быть предоставлено только в течение 60 дней с момента первого предоставления временного убежища на территории Словацкой Республики», - уточнило СМИ.

Такие изменения в условиях размещений украинских беженцев и выплате им пособий на оплату жилья связано с необходимостью сохранить государственные финансы.

В 2023 году словаки возмущались тем, что украинские беженцы разъезжали по стране на дорогих автомобилях - таких, которых в этой республике нет. Граждане призывали власти оказывать помощь своему собственному населению. Также их раздражало пренебрежение правительств по отношению к людям из более бедных восточных частей Словакии.