МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинские беженцы в Словакии с 1 марта лишатся финансовой поддержки

Словацкий лидер Петер Пеллегрини утвердил поправки в закон, согласно им украинские беженцы смогут рассчитывать только на 60-дневное пособие на проживание.
Дарина Криц 2024-12-07 03:57:15
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

В Словакии с 1 марта сокращается финансовая помощь прибывающим с Украины беженцам. Речь идет о пособии на оплату жилья. Теперь украинцы смогут получать финансирование своего проживания только в течение 60 дней вместо 120, как это происходит сейчас.

Соответствующие поправки к  закону о проживании иностранцев, который меняет и закон о предоставлении убежища, подписал президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини, о чем сообщило местное издание TERAZ.

«Вновь прибывшие эмигранты из Украины смогут находиться в центре убежища 60 дней вместо 120 дней. Пособие на размещение мигранта может быть предоставлено только в течение 60 дней с момента первого предоставления временного убежища на территории Словацкой Республики», - уточнило СМИ.

Такие изменения в условиях размещений украинских беженцев и выплате им пособий на оплату жилья связано с необходимостью сохранить государственные финансы.

В 2023 году словаки возмущались тем, что украинские беженцы разъезжали по стране на дорогих автомобилях - таких, которых в этой республике нет. Граждане призывали власти оказывать помощь своему собственному населению. Также их раздражало пренебрежение правительств по отношению к людям из более бедных восточных частей Словакии.

#Украина #беженцы #словакия #пособие #украинские беженцы #беженцы из Украины #Петер Пеллегрини #сокращение помощи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 