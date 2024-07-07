Россиянам рассказали о рисках приобретения товаров в рассрочку

Приобретение товаров в рассрочку является удобным сервисом, однако, необходимо помнить, что эта услуга фактически является кредитованием от банка или микрофинансовой организации, а в случае просрочки будут начисляться штрафы и пени. Об этом предупредила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«При оформлении оплаты по частям покупатель нередко получает полноценный кредитный продукт, а рассрочка - лишь условно беспроцентный период для возвращения долга», - поделилась она в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметила, что при приобретении товара в рассрочку нужно заключить договор с финансовой организацией. В документе присутствуют признаки кредитования: санкции за просрочку платежей, срок «беспроцентного возврата» стоимости товара, также требуется идентификация покупателя и оформляется кредитный счет. Необходимо также помнить, что просрочка отражается на кредитной истории клиента, а неустойка за просроченную выплату может оказаться выше обычной, добавила Дайнеко.

«Рассрочка повышает риск спонтанных покупок, увеличивает финансовую нагрузку на личный или семейный бюджет», - предупредила она.

По ее словам, нередко бывают ситуации, когда пользователь, допустивший просрочку, оказывается в условиях начисления неустойки, которая превышает размер по обычному потребительскому кредиту.

«Так бывает, потому что законодательно ограничение размера неустойки установлено только для заемщика по потребительскому кредитованию (не более 0,1 % в день), а на рассрочку это ограничение не распространяется», - объяснила эксперт.

Чем длиннее срок рассрочки, тем выше стоимость товара, поскольку прибавляется комиссия за саму рассрочку. Специалист добавила, что за счет комиссий или дополнительных услуг стоимость товара может быть выше, чем при единовременной оплате.

Эксперт рекомендовала перед приобретением товара в рассрочку внимательно изучить условия ее предоставления.

Ранее Банк России с 1 июля отменил мораторий на ограничения по потребительским кредитам. Такое решение объяснили устойчивым уровнем рыночных ставок в последние пять месяцев.