Глав УлГТУ арестовали из-за зачисления не знающих русский студентов

Четырех сотрудников из числа руководителей Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) обвинили в злоупотреблении своими полномочиями. В результате их решений в вуз необоснованно зачисляли иностранных студентов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Лица из числа руководства УлГТУ с 2022 по 2025 год безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что за каждого иностранного студента обвиняемые получали деньги из бюджета Российской Федерации. За этот период зачислили не менее 129 иностранцев, что повлекло за собой ущерб на сумму около 20 миллионов рублей.

В СК РФ уточнили, что трех обвиняемых заключили под стражу. Четвертый фигурант находится под домашним арестом.