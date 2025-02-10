Предприниматель из Москвы получил срок за некачественные рубашки в МВД

В Москве предпринимателя Бориса Ляшука приговорили к шести годам тюремного заключения за некачественные поставки одежды Министерству внутренних дел РФ.

Замоскворецкий районный суд признал виновным бывшего владельца компании ООО «БМФ» в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы Ляшук Борис Васильевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», - сообщили в зале суда.

В частности, предприятие бизнесмена отправило в министерство 350 тысяч рубашек ненадлежащего качества. Общая стоимость контракта составила более 500 миллионов рублей.

Бизнесмена Ляшука взяли под стражу в зале суда. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В конце прошлого года стало известно, что за девять месяцев Следственный комитет направил в суд девять тысяч дел о коррупции. Согласно заявлению председателя Александра Бастрыкина, это больше на 14,4%, чем за аналогичный период в 2023 году.