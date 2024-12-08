МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК РФ за девять месяцев направил в суд девять тысяч дел о коррупции

По словам председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, в 2024 году ведомство направило в суд на 14,4% больше уголовных дел о коррупции, чем в прошлом году.
Игнат Далакян 2024-12-08 08:52:32
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Следственный комитет России за девять месяцев в этом году направил в суд девять тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях. Это больше на 14,4%, чем за такой же период в прошлом году. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как передает РИА Новости слова председателя СК РФ, половина дел о взяточничестве, 13% - мошенничестве, 5% - о присвоении о растрате. Среди фигурантов оказалось 380 лиц особого правового статуса, включая 14 судей, 70 адвокатов, 94 депутата органов местного самоуправления.

По данным Александра Бастрыкина, наибольшее количество уголовных дел расследовано в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Волгоградской области, Краснодарском крае, а также в Татарстане. Он также отметил, что сотрудники Следственного комитета в этом году усиленно противодействовали организованным формам коррупции.

Глава СК РФ сообщил, что в 2024 году в суд направлено 163 дела в отношении организованных групп и преступных сообществ по обвинению 429 лиц. Для сравнения за тот же период в прошлом году в суде оказалось 118 дел в отношении 371 лица.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что за пять лет ведомство изъяло имущество на более чем 760 миллиардов рублей. По его словам, прокуроры за этот период предъявили более 400 исков.

#в стране и мире #коррупция #Следственный комитет РФ #уголвоные дела
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 