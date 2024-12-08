СК РФ за девять месяцев направил в суд девять тысяч дел о коррупции

Следственный комитет России за девять месяцев в этом году направил в суд девять тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях. Это больше на 14,4%, чем за такой же период в прошлом году. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как передает РИА Новости слова председателя СК РФ, половина дел о взяточничестве, 13% - мошенничестве, 5% - о присвоении о растрате. Среди фигурантов оказалось 380 лиц особого правового статуса, включая 14 судей, 70 адвокатов, 94 депутата органов местного самоуправления.

По данным Александра Бастрыкина, наибольшее количество уголовных дел расследовано в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Волгоградской области, Краснодарском крае, а также в Татарстане. Он также отметил, что сотрудники Следственного комитета в этом году усиленно противодействовали организованным формам коррупции.

Глава СК РФ сообщил, что в 2024 году в суд направлено 163 дела в отношении организованных групп и преступных сообществ по обвинению 429 лиц. Для сравнения за тот же период в прошлом году в суде оказалось 118 дел в отношении 371 лица.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что за пять лет ведомство изъяло имущество на более чем 760 миллиардов рублей. По его словам, прокуроры за этот период предъявили более 400 исков.