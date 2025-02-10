Военнослужащий рассказал, как выжил после 30 сбросов с дронов ВСУ

Герой спецоперации Леонид Ильин с позывным Челентано в одиночку захватил опорник ВСУ, а затем с подоспевшими на подмогу товарищами восемь дней отбивался от превосходящих сил противника. Леонид командовал штурмовой группой под Селидово.

Бойцы получили задачу ликвидировать пулеметную точку, но неожиданно наткнулись на россыпь опорных пунктов ВСУ. Из отряда в 10 человек выжил только Челентано. С Ильиным пообщалась наш корреспондент Валентина Яковлева.

«На меня было около 30 сбросов, в радиусе одного-двух метров разорвались. Два даже на меня упали. Я их скидывал с себя. Я уже был тяжело ранен. Начал сам лично штурмовать опорник. Была ночь, ничего не видно. Получилось, что в одном месте расслабленно было. И выгнал, можно сказать, так. Они даже в бой не вступили. Орали. Начали дроны кидать. Я думал, будет серьезное столкновение, но они убежали», - рассказал Леонид.

Сослуживцы смогли подобраться к Челентано на следующий день после взятия опорника. Сначала думали, что он погиб. ВСУшники пытались вернуть позиции - били дронами, артиллерией. Наши бойцы постоянно сменяли друг друга, чтобы не пропустить противника. С квадрокоптеров им сбрасывали еду и медикаменты. Но этого не хватало. Ели сырую картошку и лук, воды почти не было. Через восемь дней боевиков удалось отбросить, а Челентано эвакуировать.

Из-за ранений началась гангрена, ногу ампутировали. Но в Челябинск вернулся настоящим героем. На вокзале встречающих так много, что пришлось разделиться, чтобы дать возможность выйти и другим пассажирам. Одни растянули флаги в здании вокзала, другие собрались на перроне. Среди встречающих - родные, друзья, школьники, которые хотят познакомиться с настоящим русским героем. Педагоги много рассказывали о его подвиге, но увидеть такого человека хочется вживую.

В Донбассе Челентано воюет с 2014 года. В феврале 2015-го установил российский флаг на самом высоком здании в Дебальцево. В самом начале спецоперации отправился на передовую добровольцем. Был и разведчиком, и штурмовиком.

Рядом с Челентано - жена Марина, у нее тоже есть позывной - Бэха. Медик уехала на СВО добровольцем в 2022 году, там и познакомилась с Леонидом. Ему тогда поставили задачу охранять врачей. Вместе они не раз были на волоске от гибели. Однажды Марина отправлялась на эвакуацию раненых. Но Челентано не пустил, поехал сам. Враги атаковали с воздуха, да так, что Леонид дважды терял сознание от ударной волны. Дома с медиками в тот же момент бомбили сбросами с гексакоптера «Баба-яга». Чудом все спаслись.

Сейчас для супругов начинается новый этап в жизни. Леонида ждет реабилитация и протезирование, а Марина уволилась в запас и обустраивает быт для совместной жизни.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.