Мавзолей Ленина закроют из-за профилактических работ

Мавзолей Ленина закроется на время проведения профилактический работ. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО).

Уточняется, что плановые работы пройдут с 18 февраля по 14 апреля. После этого, доступ в некрополь для туристов возобновится.

«В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», - говорится в сообщении.

Напомним, что плановые профилактические работы в Мавзолее проводятся в среднем раз в два года. Детали этих работ обычно не распространяются. Последний раз их проводили в 2023 году с 13 февраля по 16 апреля.