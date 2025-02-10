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Мавзолей Ленина закроют из-за профилактических работ

По данным ФСО, доступ в некрополь для туристов возобновят 14 апреля.
Глеб Владовский 2025-02-10 14:27:54
© Фото: Vlad Karkov Keystone Press Agency Globallookpress

Мавзолей Ленина закроется на время проведения профилактический работ. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО).

Уточняется, что плановые работы пройдут с 18 февраля по 14 апреля. После этого, доступ в некрополь для туристов возобновится.

«В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», - говорится в сообщении.

Напомним, что плановые профилактические работы в Мавзолее проводятся в среднем раз в два года. Детали этих работ обычно не распространяются. Последний раз их проводили в 2023 году с 13 февраля по 16 апреля.

#в стране и мире #Красная площадь #Мавзолей #ФСО #профилактические работы
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