В Москве ограничат доступ к Мавзолею Ленина

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В Москве временно ограничат доступ горожан и гостей столицы в Мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Это произойдет 22 мая в связи с празднованием векового юбилея создания пионерской организации, сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО).

«В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 100-летию создания пионерской организации, 22 мая 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», - приводит РИА Новости сообщение ФСО России.

Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании российского движения детей и молодежи «Большая перемена». Предполагается, что участниками нового движения смогут стать дети от шести лет, а также студенты техникумов и колледжей. С инициативой о создании подобного движения к президенту Владимиру Путину обратилась одна из школьниц Севастополя.