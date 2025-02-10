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Наши войска вынудили ВСУ увеличить высоту полета дронов «Баба-яга»

Российские операторы беспилотников отработали приемы уничтожения неприятельского гексакоптера, и теперь противник вынужден их опасаться.
Варвара Шрадер 2025-02-10 15:10:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пытаясь спрятаться от наших операторов БПЛА, украинские гексокоптеры «Баба-яга» начали летать ощутимо выше. Об этом сообщила корреспондент нашего телеканала Варвара Шрадер.

Она заявила, что также неприятель был вынужден отодвинуть подальше от передовой и точки взлета своих больших гексакоптеров. Помимо дронов-перехватчиков и возможности попасть под удар, противнику приходится считаться с системами РЭБ и постами воздушного наблюдения.  

При этом корреспондент ознакомилась и с нашим аналогом «Бабы-яги» - тяжелым коптером «Феникс». Основные его преимущества - превосходящая дальность полета и устойчивость к системами радиоэлектронной борьбы. 

«Мы ее тестировали, пробовали. На РЭБ она не реагирует. Все стабильно, нормально, "птица" себя держит», - поделился командир отделения разведбатальона с позывным Медведь.

Отмечено, что, оказавшись под прицелом нашего «Феникса», неприятель может попасть под серьезную бомбардировку. Точно ему на голову может прилететь 82-миллиметровая мина или настоящий дождь из ВОГов - сразу два десятка штук. 

Ранее «Звезда» показала уничтожение «Бабы-яги» через тепловизионный прицел. Чтобы поразить украинский беспилотник, российскому военнослужащему понадобилось лишь несколько выстрелов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бпла #беспилотники #наш эксклюзив #Баба-яга #Гексакоптеры
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