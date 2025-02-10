Наши войска вынудили ВСУ увеличить высоту полета дронов «Баба-яга»

Пытаясь спрятаться от наших операторов БПЛА, украинские гексокоптеры «Баба-яга» начали летать ощутимо выше. Об этом сообщила корреспондент нашего телеканала Варвара Шрадер.

Она заявила, что также неприятель был вынужден отодвинуть подальше от передовой и точки взлета своих больших гексакоптеров. Помимо дронов-перехватчиков и возможности попасть под удар, противнику приходится считаться с системами РЭБ и постами воздушного наблюдения.

При этом корреспондент ознакомилась и с нашим аналогом «Бабы-яги» - тяжелым коптером «Феникс». Основные его преимущества - превосходящая дальность полета и устойчивость к системами радиоэлектронной борьбы.

«Мы ее тестировали, пробовали. На РЭБ она не реагирует. Все стабильно, нормально, "птица" себя держит», - поделился командир отделения разведбатальона с позывным Медведь.

Отмечено, что, оказавшись под прицелом нашего «Феникса», неприятель может попасть под серьезную бомбардировку. Точно ему на голову может прилететь 82-миллиметровая мина или настоящий дождь из ВОГов - сразу два десятка штук.

Ранее «Звезда» показала уничтожение «Бабы-яги» через тепловизионный прицел. Чтобы поразить украинский беспилотник, российскому военнослужащему понадобилось лишь несколько выстрелов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.