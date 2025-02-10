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Путин призвал не отселять жителей Мариуполя далеко от их прежних домов

Президент и глава ДНР обсудили строительство нового жилья в городе.
Сергей Лебедев 2025-02-10 14:26:10
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Российский лидер и руководитель региона обсудили вопросы социально-экономического развития ДНР. В том числе они затронули тему строительства нового жилья в Мариуполе.

В ходе диалога глава государства отметил, что тех людей, чьи дома были повреждены в ходе боевых действий, нельзя переселять далеко от их прежнего места жительства.

«Они привыкли к микрорайону, может быть, пользовались там какими-то социальными учреждениями рядышком и так далее», - подчеркнул президент.

По словам Дениса Пушилина, в Мариуполе уже сданы 64 компенсационных дома, которые рассчитаны на 4789 квартир.

Напомним, в прошлом году заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявлял, что Мариуполь практически полностью возвратили к жизни. По его словам, в городе восстановлены практически все многоквартирные дома.

Вице-премьер отметил, что восстановление новых регионов является крупнейшим для страны инфраструктурным проектом. На строительных площадках задействованы десятки тысяч рабочих со всей России.

#в стране и мире #ДНР #восстановление #жилье #мариуполь
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