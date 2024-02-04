Российские строители восстановили почти все жилые дома в Мариуполе

Мариуполь, превращенный в руины в результате обстрелов ВСУ, практически полностью восстановлен и возвращен к жизни. О темпах строительства в Мариуполе шла речь сегодня на заседании с участием вице-премьера Марата Хуснуллина на форуме-выставке «Россия».
«Полумиллионный город, который был сильно достаточно поврежден, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены», - приводит РИА Новости слова вице-премьера.
Хуснуллин отметил, что восстановление новых регионов, разрушенных ВСУ, - это крупнейший для страны инфраструктурный проект. На стройплощадках задействованы порядка 40 000 рабочих со всей России.
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