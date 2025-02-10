«Не могла иначе»: Крамаренко впервые отреагировала на слова Винер о врачебной ошибке

Гимнастке Лале Крамаренко во время операции не удаляли здоровый мениск, распространенная ее тренером Ириной Винер информация недостоверна. Об этом сама спортсменка рассказала в интервью «Звезде».

По словам гимнастки, Винер после своих слов сама позвонила Крамаренко и заявила о том, что «перенервничала». Тренер настолько переживала за ученицу, что «не могла поступить иначе».

«Травма - это накопительный эффект. Это не получилось, что я упала и порвала мениск. Эта боль накапливалась из-за частых тренировок», - пояснила Крамаренко.

Чемпионка России добавила, что после игр БРИКС колени не выдержали такой нагрузки, из-за чего она порвала два мениска. Крамаренко подчеркнула, что не имеет никаких претензий к врачам, она продолжает восстанавливаться и строит планы на будущее. Однако медики пока не дают каких-либо прогнозов о ее возвращении в большой спорт.