МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Призывники отточили навыки стрельбы на полигоне в Хабаровском крае

При обучении личного состава широко применялся опыт спецоперации, руководители занятий тщательно следили за правильностью выполнения каждого элемента, от изготовки к бою до поражения цели.
2024-12-17 17:35:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие мотострелкового соединения, проходящие военную службу по призыву, отточили навыки стрельбы на полигоне Князе-Волконский. Кадры занятий с призывниками публикует пресс-служба Восточного военного округа.

«Перед выполнением практической части мероприятия мотострелки последовательно отрабатывают каждый элемент на таких учебных точках, как изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил ведения огня из стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Призывников учили обращаться с автоматами Калашникова. Бойцы отрабатывали стрельбу из различных положений на дистанции до сотни метров. На занятиях создавалась атмосфера реального боя, на кадрах виден дым, слышны звуки выстрелов.

При обучении личного состава применялся опыт, полученный в зоне спецоперации. После тренировки военнослужащие получили обратную связь от старших товарищей.

Напомним, военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний - с 1 апреля по 15 июля, осенний - с 1 октября по 31 декабря. Жителей Крайнего Севера всегда призывают на месяц позже из-за климатических особенностей. Указ о призыве россиян на службу дважды в год подписывает президент России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВВО #Хабаровский край #призывники #МО РФ
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 