Призывники отточили навыки стрельбы на полигоне в Хабаровском крае

Военнослужащие мотострелкового соединения, проходящие военную службу по призыву, отточили навыки стрельбы на полигоне Князе-Волконский. Кадры занятий с призывниками публикует пресс-служба Восточного военного округа.

«Перед выполнением практической части мероприятия мотострелки последовательно отрабатывают каждый элемент на таких учебных точках, как изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил ведения огня из стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Призывников учили обращаться с автоматами Калашникова. Бойцы отрабатывали стрельбу из различных положений на дистанции до сотни метров. На занятиях создавалась атмосфера реального боя, на кадрах виден дым, слышны звуки выстрелов.

При обучении личного состава применялся опыт, полученный в зоне спецоперации. После тренировки военнослужащие получили обратную связь от старших товарищей.

Напомним, военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний - с 1 апреля по 15 июля, осенний - с 1 октября по 31 декабря. Жителей Крайнего Севера всегда призывают на месяц позже из-за климатических особенностей. Указ о призыве россиян на службу дважды в год подписывает президент России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.