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Песков: решение по врио главы Новгородской области примут в ближайшее время

В пятницу, 7 февраля, Путин принял отставку Андрея Никитина, занимавшего должность главы региона.
Глеб Владовский 2025-02-10 12:42:46
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Решение о назначении врио главы Новгородской области пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По состоянию на сейчас не было принято решение по врио. Но это будет сделано в самое ближайшее время», - подчеркнул он.

Напомним, что 7 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном уходе Андрея Никитина с должности губернатора области. Отмечается, что Никитин покинул пост по собственному желанию. До тех пор, пока не будет выбран врио главы региона, исполняющим обязанности губернатора стал его первый заместитель Александр Дронов.

#новгородская область #Дмитрий Песков #врио главы #андрей никитин
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