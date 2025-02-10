Песков: решение по врио главы Новгородской области примут в ближайшее время

Решение о назначении врио главы Новгородской области пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По состоянию на сейчас не было принято решение по врио. Но это будет сделано в самое ближайшее время», - подчеркнул он.

Напомним, что 7 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном уходе Андрея Никитина с должности губернатора области. Отмечается, что Никитин покинул пост по собственному желанию. До тех пор, пока не будет выбран врио главы региона, исполняющим обязанности губернатора стал его первый заместитель Александр Дронов.