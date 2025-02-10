Танкисты группировки «Запад» поразили замаскированные позиции ВСУ

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные пулеметные точки, укрепленные позиции и живую силу ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы танкистов.

В описании к видео сказано, что выявить замаскированные пулеметные точки и скопление живой силы противника удалось ночью.

«Экипажи танков Т-72Б3М УБХ (улучшенные боевые характеристики) 59-го танкового Люблинского полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" незамедлительно выдвинулись на закрытые позиции и отработали по выданным координатам с выполнением корректировки», - говорится в сообщении.

Кроме того, аэроразведка обнаружила скопление живой силы противника. Получив координаты, танкисты выдвинулись на заранее подготовленные огневые позиции. Далее экипажи осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожили укрепленные позиции противника на расстоянии до 10 километров.

Огонь корректировался с помощью беспилотников, также камеры дронов фиксировали попадания. На кадрах Минобороны видно, как движется и ведет огонь танк. На машину установлена защитная конструкция от дронов.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.