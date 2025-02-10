На российских дипломатов постоянно оказывается колоссальное давление. В их адрес поступают угрозы силовой расправы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Столько они уже вынесли и угроз, и попыток просто силовой расправы, а многие и подверглись этим самым расправам», - сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, ранее бывший посол РФ в США Анатолий Антонов неоднократно заявлял, что в адрес российских дипломатов и лично ему поступали угрозы физической расправой. По его словам, сложнее всего было работать перед выборами американского президента.

Дипломат также указывал на агрессивные демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны.