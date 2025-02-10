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Посол Волынкин: Москва уважает внешнеполитический курс Туркмении

Дипломат напомнил, что в 2025 году в стране отметят 30-летие признанного ООН постоянного нейтралитета.
Глеб Владовский 2025-02-10 11:12:30
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Россия уважает выбранный Туркменистаном внешнеполитический курс. Такое заявление сделал посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин.

«В России всегда с большим уважением относились к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу, благодаря которому Ашхабад вносит огромный вклад в обеспечение глобальной стабильности», - написал он в статье для газеты «Нейтральный Туркменистан».

Дипломат также подчеркнул, что двусторонние отношения между этими странами строятся на основе взаимовыгодного и уважительного диалога, а также совместной истории. По его словам, Москва и Ашхабад обладают схожими взглядами в решении ключевых международных и региональных проблем.

Волынкин напомнил, что Туркменистан в 2025 году будет отмечать 30-летнюю годовщину своего постоянного нейтралитета, который дважды признали в ООН.

#Россия #в стране и мире #Туркмения #внешнеполитический курс #Иван Волынкин
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