Посол Волынкин: Москва уважает внешнеполитический курс Туркмении

Россия уважает выбранный Туркменистаном внешнеполитический курс. Такое заявление сделал посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин.

«В России всегда с большим уважением относились к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу, благодаря которому Ашхабад вносит огромный вклад в обеспечение глобальной стабильности», - написал он в статье для газеты «Нейтральный Туркменистан».

Дипломат также подчеркнул, что двусторонние отношения между этими странами строятся на основе взаимовыгодного и уважительного диалога, а также совместной истории. По его словам, Москва и Ашхабад обладают схожими взглядами в решении ключевых международных и региональных проблем.

Волынкин напомнил, что Туркменистан в 2025 году будет отмечать 30-летнюю годовщину своего постоянного нейтралитета, который дважды признали в ООН.