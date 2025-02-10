В Эстонии военные получили обморожения из-за отсутствия снаряжения

Несколько эстонских военных во время учений получили обморожения после форсирования реки Валге. Об этом пишет местная газета Postimees. Отмечается, что инцидент произошел из-за отсутствия необходимого снаряжения.

По словам представителя Генерального штаба Сил обороны страны, бойцы были подготовлены к экстремальному маневру. Однако командиры не приняли мер для восстановления после перехода водоема.

Выяснилось, что у военнослужащих отсутствовали сухая сменная одежда и снаряжение.

Напомним, около месяца назад дежуривший возле королевского дворца в Стокгольме шведский солдат поскользнулся и наткнулся головой на штык-нож. Несчастный случай произошел, когда гвардеец направлялся на смену караула.