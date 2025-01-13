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Шведский королевский гвардеец случайно проткнул себе голову штык-ножом

Солдат поскользнулся, когда направлялся на смену караула.
Сергей Лебедев 2025-01-13 11:22:04
© Фото: Holger Hollemann, dpa, Global Look Press

В Швеции солдат, дежуривший у королевского дворца в Стокгольме, поскользнулся и наткнулся головой на штык-нож. Об этом сообщает газета Expressen.

Отмечается, что несчастный случай произошел, когда гвардеец направлялся на смену караула. Военного доставили в больницу, где ему провели операцию.

«По словам врачей, операция прошла очень хорошо. Сейчас ситуация стабильная», - рассказал представитель вооруженных сил страны.

В данный момент на месте ЧП работают полицейские. Они проводят расследование по факту нарушений условий труда.

#в стране и мире #Швеция #стокгольм #гвардия #ружье #караул #королевский дворец #штык-нож
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