Шведский королевский гвардеец случайно проткнул себе голову штык-ножом

В Швеции солдат, дежуривший у королевского дворца в Стокгольме, поскользнулся и наткнулся головой на штык-нож. Об этом сообщает газета Expressen.

Отмечается, что несчастный случай произошел, когда гвардеец направлялся на смену караула. Военного доставили в больницу, где ему провели операцию.

«По словам врачей, операция прошла очень хорошо. Сейчас ситуация стабильная», - рассказал представитель вооруженных сил страны.

В данный момент на месте ЧП работают полицейские. Они проводят расследование по факту нарушений условий труда.