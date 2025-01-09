В МВД раскрыли новые схемы мошенников для доступа к «Госуслугам»

Телефонные мошенники используют две новые схемы для доступа к «Госуслугам» россиян для кражи денег. Об этом предупредили в МВД. Одна из них связана со звонками под видом операторов связи, другая - с номером телефона, к которому изначально был привязан аккаунт.

Преступники звонят от имени оператора связи и убеждают свою жертву в необходимости «продления» договора и требуют код из СМС-сообщения.

«На самом деле это код, необходимый для доступа к личному кабинету портала "Госуслуг". Получив код, злоумышленник входит в личный кабинет, меняет пароль, в поле подсказки к контрольному слову пишет: "Ваш аккаунт заблокирован, позвоните по указанному номеру". В данной фразе указанный номер будет номером мошенников», - пояснили ТАСС в пресс-центре МВД.

Своих жертв аферисты пытаются убедить, что неизвестные хотят оформить кредиты или похитить личные средства, поэтому деньги необходимо срочно перевести на «безопасный» счет. Еще одной схемой является хищение путем перевыпуска абонентского номера.

«Устанавливается привязанный к учетной записи ЕСИА абонентский номер, которым перестал пользоваться владелец и который выставлен оператором связи на повторную реализацию. Такой номер регистрируется на нового владельца. Далее на "Госуслугах" осуществляется восстановление пароля к учетной записи путем ввода одноразового кода, поступающего на абонентский номер», - рассказали в МВД.

В этом случае законный владелец номера может ничего не подозревать, так как этом при не блокируется доступ к его учетной записи на «Госуслугах». Мошенники пользуются этим, чтобы оформлять микрозаймы или кредиты в банках, запрашивают справки 2-НДФЛ, подписывают договоры и прочее.

Ранее стало известно, что мошенники начали подделывать справочные сайты и размещать там фейковые номера служб поддержки «Госуслуг». Поддельные сайты выводят в первые строчки поиска. Через них злоумышленники получают доступ к аккаунтам россиян. После им рассылают сообщения о попытке взлома и пишут поддельные номера служб поддержки. Ничего не подозревающая жертва звонит на них и далее выполняет команды аферистов.