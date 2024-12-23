Раскрыта новая схема мошенников по краже аккаунтов с «Госуслуг»

Мошенники начали подделывать справочные сайты и размещать там фейковые номера служб поддержки «Госуслуг», рассказали РИА Новости в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

Эти поддельные сайты выводят в первые строчки поиска. Через них злоумышленники получают доступ к аккаунтам россиян.

Кроме того, мошенники отправляют пользователям сообщения о том, что аккаунт пытались взломать. В этих сообщениях они пишут поддельные номера служб поддержки.

Эксперты считают, что такие схемы особенно опасны. Люди думают, что звонят в службу поддержки, и готовы выполнять команды аферистов.

Пока такие схемы сложно использовать, потому что масштабные СМС-рассылки и поисковое продвижение поддельных сайтов - трудоемкие, дорогие и длительные процессы. Но если мошенники увидят, что эти схемы работают, то они найдут технические решения, говорится в отчете специалистов.

Пользователям нужно быть осторожными и проверять номер телефона на сайте «Госуслуг», отметили в компании.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали обманывать россиян от лица известных сервисов по поиску работы.