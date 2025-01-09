ЦБ возобновил регулярные операции с валютой по бюджетному правилу

Банк России с 9 января 2025 года возобновил регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленные с 28 ноября прошлого года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

С учетом анонсированного Минфином объема закупок валюты, ЦБ с 9 по 14 января будет осуществлять нетто-продажу валюты ежедневно на 3,41 млрд рублей.

С 15 января начнется закупка и продажа валюты исходя из корректировки ежемесячного объема регулярных операций на величину продаж в размере 8,86 млрд рублей в день.

Ранее стало известно, что Центробанк России прекращает покупать иностранную валюту на внутреннем рынке с 28 ноября. Ожидается, что это решение позволит снизить волатильность финансовых рынков.