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ЦБ возобновил регулярные операции с валютой по бюджетному правилу

Ожидается, что с 9 по 14 января ЦБ РФ будет ежедневно осуществлять нетто-продажу валюты на 3,41 млрд рублей.
Ян Брацкий 2025-01-09 07:22:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Банк России с 9 января 2025 года возобновил регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленные с 28 ноября прошлого года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

С учетом анонсированного Минфином объема закупок валюты, ЦБ с 9 по 14 января будет осуществлять нетто-продажу валюты ежедневно на 3,41 млрд рублей.

С 15 января начнется закупка и продажа валюты исходя из корректировки ежемесячного объема регулярных операций на величину продаж в размере 8,86 млрд рублей в день.

Ранее стало известно, что Центробанк России прекращает покупать иностранную валюту на внутреннем рынке с 28 ноября. Ожидается, что это решение позволит снизить волатильность финансовых рынков.  

#в стране и мире #финансы #ЦБ РФ #валюта #бюджетное правило
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