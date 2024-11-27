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ЦБ приостанавливает покупку иностранной валюты на внутреннем рынке

Предполагается, что это решение даст возможность снизить волатильность финансовых рынков.
Анна Назайкина 2024-11-27 18:08:36
© Фото: Abdurrahman Antakyali, Keystone Press Agency, Globallookpress

ЦБ РФ перестанет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке с 28 ноября до конца года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Ожидается, что это решение даст возможность снизить волатильность (изменчивость) финансовых рынков.

Решение о возобновлении закупок валюты Банк России будет принимать в зависимости от ситуации на начало следующего года.

«При этом Банк России продолжит... проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния», - говорится в сообщении.

Сегодня днем сообщалось, что курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex превысил 110 рублей впервые с 16 марта 2022 года. Курс евро же превысил 120 рублей впервые с 22 марта 2022 года.

#ЦБ #банк #Центробанк #иностранная валюта
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