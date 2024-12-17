Экипажи Т-72Б3М поддержали огнем штурмовиков в зоне спецоперации

Российские танки из состава группировки войск «Восток» громят украинские позиции в зоне спецоперации. Экипажи Т-72Б3М оказали поддержку штурмовым подразделениям, продвигающимся на одном из направлений в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что мощная защита этих танков позволяет экипажам выкатываться ближе к линии боевого соприкосновения и вести огонь прямой наводкой, не глядя на применение боевиками FPV-дронов.

При этом в ряде случаев, как добавили в МО РФ, танкисты поражают противника с закрытых позиций. Такой огонь корректируется при помощи беспилотников.

Рассуждая перед журналистами об оперативности оказания поддержки, механик-водитель танка с позывным Аргун отметил, что крайне важно содержать танк в постоянной боевой готовности. Это позволяет выдвинуться к огневому рубежу в течение 5-10 минут и быстрее открыть огонь, помогая своим стрелкам.

Ранее сообщалось, что экипажи Т-90М «Прорыв» отсекли «щупальца медузы» в Серебрянском лесничестве. Эти «щупальца» - это сеть траншей, так прозвали ее ответвления наши бойцы. И танкисты своими ударами ликвидируют «щупальца» одно за другим.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.