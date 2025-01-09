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Times: британский спецназ уличили в казнях в Афганистане и Сирии

Речь идет о 80 убитых, которых подозревали в связях с террористами.
Елизавета Кондрикова 2025-01-09 23:55:09
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency Globallookpress

Солдат британского спецназа обвинили в массовых убийствах мирных граждан в Сирии и Афганистане, пишет The Times со ссылкой на расследование. Речь идет об убийствах 80 людей, которых только подозревали в связях с террористами.

«В ходе расследования выяснилось, что солдаты, возможно, убивали, а не освобождали подозреваемых членов движения "Талибан"*, захваченных в плен в период с 2010 по 2013 год», - говорится в публикации.

Так, расследование опиралось на показания семи свидетелей подобных убийств из числа спецназовцев, пишет RT. Сообщается, что под обвинения попали члены подразделений Специальной авиационной службы.

Тем самым британцы «взяли исполнение закона в свои руки», добавили авторы материала.

Напомним, ранее в СВР заявили о намерении Британии устроить серию террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Подобное задание боевикам дали представители британской и американской разведок, им также были переданы ударные беспилотники.

* «Талибан» - организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

#сирия #Афганистан #расследование #Великобритания #массовые убийства #британский спецназ
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