Солдат британского спецназа обвинили в массовых убийствах мирных граждан в Сирии и Афганистане, пишет The Times со ссылкой на расследование. Речь идет об убийствах 80 людей, которых только подозревали в связях с террористами.

«В ходе расследования выяснилось, что солдаты, возможно, убивали, а не освобождали подозреваемых членов движения "Талибан"*, захваченных в плен в период с 2010 по 2013 год», - говорится в публикации.

Так, расследование опиралось на показания семи свидетелей подобных убийств из числа спецназовцев, пишет RT. Сообщается, что под обвинения попали члены подразделений Специальной авиационной службы.

Тем самым британцы «взяли исполнение закона в свои руки», добавили авторы материала.

Напомним, ранее в СВР заявили о намерении Британии устроить серию террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Подобное задание боевикам дали представители британской и американской разведок, им также были переданы ударные беспилотники.

* «Талибан» - организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.