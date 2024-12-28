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СВР: США и Британия готовят террористические атаки на базы РФ в Сирии

Исполнителями будут боевики, которых освободили новые власти из тюрем.
Владимир Рубанов 2024-12-28 09:24:31
© Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua, Global Look Press

США и Британия планируют устроить серию террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ. Исполнителями будут боевики запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ*, которых новые власти освободили из тюрем. У них теперь есть доступ к оружию, которое осталось от сирийской армии.

Представители британской разведки МИ-6 и американского ЦРУ дали задание террористам напасть на военные базы России, говорится в сообщении. Для этого боевикам передали ударные беспилотники.

Чтобы скрыть свою причастность к нападениям, военное командование США и Великобритании приказало своим ВВС продолжать атаковать ИГИЛ*. Однако самих террористов заранее предупреждают об ударах.

В Лондоне и Вашингтоне надеются, что эти действия заставят Россию вывести свои войска из Сирии. Одновременно Запад обвинит новые сирийские власти в неспособности контролировать радикалов.

Такой подход показывает, как на самом деле США и Великобритания относятся к Сирии и ее народу, заявили в пресс-бюро СВР. Американцы и британцы продолжают оккупировать нефтеносные районы к востоку от реки Евфрат и не собираются возвращать их Дамаску.

В Службе внешней разведки добавили, что США и Великобритания после свержения президента Сирии Башара Асада хотят не допустить стабилизации в стране. В Вашингтоне и Лондоне считают, что так они смогут обеспечить свое длительное доминирование в регионе. Но этому мешает присутствие России в Сирии.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#сирия #бпла #сша #Великобритания #свр #Военные базы #террористы
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