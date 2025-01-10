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Расчет «Тосочки» отработал по пункту дислокации ВСУ у Великой Новоселки

Снаряды ТОС-2 имеют более высокую точность и дальность, а термобарический заряд дает уничтожает врага даже внутри хорошо подготовленных укрытий.
2025-01-10 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Восток» уничтожила пункты временной дислокации ВСУ в районе Великой Новоселки в ДНР. Кадрами поделилось Министерство обороны России.

Операторы беспилотников, проводя разведку с воздуха, выявили замаскированные пункты временной дислокации украинских боевиков. Экипаж боевой машины ТОС-2 получил задачу и выдвинулся на огневую позицию, где отработал по заданным целям.

Также огнем «Тосочки» российские военнослужащие поражают не только опорники и пункты временной дислокации, но и места скопления живой силы и техники националистов, склады боеприпасов.

Применяемые на ТОС-2 снаряды имеют более высокую точность и дальность, а термобарический заряд дает уничтожает врага даже внутри хорошо подготовленных укрытий.

«Машина сильно изменилась по сравнению с ТОС-1 «Солнцепек». Стала более маневренной , она стала на колесной шасси и быстрее покидает огневую позицию. Изменилась и дальность полета ракеты. Она стала более точной», - рассказал о достоинствах новейшей тяжелой огнеметной системы «Тосочка» командир боевой машины с позывным Банщик.

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» является одной из самых мощных боевых машин в мире и способна поражать противника на дистанции 20 километров.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ДНР #ВСУ #расчет #пункт дислокации #ТОС-2 Тосочка #Великая Новоселка
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