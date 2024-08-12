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Боец Саратов рассказал о разрушительной силе «Тосочки» в боях с ВСУ

Одна из особенностей «Тосочки» - ее дальность стрельбы. Она способна нанести поражение с расстояния почти 20 километров, что значительно превышает возможности ТОС «Солнцепек».
Павел Кольцов 2024-08-12 06:33:38
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В зоне СВО опорные пункты ВСУ уничтожают тяжелые огнеметные системы, в том числе новейшая ТОС-2 «Тосочка». Она способна бить на 18 километров - это вдвое больше «Солнцепека». Военнослужащие показали, как «Тосочка» наносит поражение противнику.

С виду обычный грузовик, но кабина напичкана современной техникой. Что скрывается под масксетью, можно догадаться только когда огнеметная система прибывает на позицию. От момента прибытия до выстрела в среднем проходит не более трех минут.

Даже шести таких ракет хватит, чтобы уничтожить все живое на площади в два гектара. Падая, термобарический боеприпас распыляет горючую смесь, которая затем воспламеняется. Как правило, корректировки не требуется. Ракеты не управляются, но программируются.

В отличие от гусеничной ТОС1 «Солнцепек», «Тосочка» создана на колесной базе грузовика «Урал». Безусловно, это добавляет системе мобильности. Но главное отличие в том, что дальность стрельбы значительно увеличилась.

«Выжигает все. Видели кадры работы, какие последствия плачевные - от личного состава ВСУ ничего не остается», - комментирует работу ТОС командир тяжелого огнеметного взвода с позывным Саратов.

Ранее были опубликованы кадры работы «Тосочки» на Авдеевском направлении. Экипаж огнеметной системы нанес удар по противнику, оказав поддержку нашим штурмовикам.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#военная техника #наш эксклюзив #Тяжелая огнеметная система #ТОС-2 Тосочка
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