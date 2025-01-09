Хуснуллин рассказал о подготовке нововведений в семейной ипотеке

Правительство России подготовило несколько предложений в рамках семейной ипотеки, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Они будут действовать для поддержки граждан.

«Мы готовим ряд предложений, как можно все-таки поддержать граждан, особенно по семейной ипотеке, по демографии, по малым городам, где нет сегодня строительства», — следует из сообщения.

Проект разрабатывается совместно с Министерством финансов и банками. На совещании с президентом России Владимиром Путиным с членами правительства он отметил, что там есть интересные предложения.

Кроме того, Хуснуллин заявил, что сейчас прорабатывается вопрос о распространении программы на вторичный рынок жилья и снятии ограничений при предоставлении кредита.

Ранее глава страны заявил, что в России нужно усовершенствовать льготные программы кредитования. Путин призвал не допускать ситуаций, когда граждане не могут получить кредиты из-за исчерпания лимитов.